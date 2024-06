Londra Büyükelçiliği'nin eski konsolosu Assange'in 7 yılını anlattı

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nin eski konsolosu Fidel Narvaez, ile Assange’ın serbest bırakılmasını ve 2019’da tutuklanıp Belmarsh hapishanesine götürülmeden önce Ekvador konsolosluğunda geçirdiği 7 yıl hakkında konuştuk.

Semiha DURAK

Julian Assange, casusluk suçunu kabul etmesi karşılığında, ABD ile vardığı anlaşmanın ardından, Birleşik Krallık’taki Belmarsh hapishanesinden 24 Haziran sabahı serbest bırakıldı.

Assange’ın özgürlüğüne kavuşması, gazeteciliği ve hakikati savunmak için yıllardır mücadele edenlerin kazandığı bir zafer olarak kabul ediliyor. Ama yine de, kendi ülkesi Avustralya'ya dönmeden önce, işlemediği bir suçu kabul etmek üzere, Pasifik Okyanusu'nun ortasında, ABD'nin yetkisi altında olan bir adaya uçmak zorunda kaldığı gerçeğinin de altı çiziliyor.

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nin eski konsolosu Fidel Narvaez ile Assange’ın serbest bırakılmasını ve 2019’da tutuklanıp Belmarsh hapishanesine götürülmeden önce Ekvador konsolosluğunda geçirdiği 7 yıl hakkında konuştuk.

Julian Assange davasını en başından ve en yakından takip eden biri olarak, serbest bırakılmasının ardından ne hissediyorsunuz ve işlemediği bir suçu kabul etmeye zorlandığı gerçeği hakkında ne düşünüyorsunuz?

14 yıllık bir zulümden sonra nihayet özgürlüğüne kavuşacak olması kutlanması gereken bir şey. Olası senaryolar, karşı karşıya kaldığı tehditler göz önüne alındığında, bu karar bir zafer olarak değerlendirilebilir. Onun ve ailesi adına mutluyum. Özgür bırakılması için kampanya yürüten herkes adına mutluyum. Ama yine de mükemmel bir zafer değil, çünkü sizin de belirttiğiniz gibi, işlemediği bir suçu kabul etmenin bedeli var. Ama karşısındaki düşmanların son derece güçlü olduğu gerçeğini düşünürsek, İngiliz mahkemelerinde mağlubiyet riskini göze almanın veya davanın Avrupa Mahkemeleri'ne gitmesini beklemeye devam etmenin değmeyeceğini düşünüyorum. Bu aylar, hatta yıllar alabilirdi ve bu süre zarfında hapishanede kalmaya devam edecekti. Görünüşe göre yarın veya öbür gün serbest kalacak çünkü şu anda hala bir Amerikalı bir yargıcın karşısına çıkması ve bu anlaşmayı imzalaması gerekiyor. Bu, önümüzdeki saatlerde veya en geç yarın gerçekleşecek. Umarım her şey yolunda gider.

ABD ile yapılan bu anlaşma nasıl ortaya çıktı ve anlaşmanın şartları neler?

Şu anda anlaşmanın detayları net değil ve avukatları bu konuda konuşurken çok temkinli davranıyorlar çünkü dediğim gibi her şey henüz tamamen bitmiş değil ve yanlış bir şey söylemek istemiyorlar. Süreç tamamlandıktan sonra bunu öğreneceğiz diye düşünüyorum. Ama her halükarda Julian, suçlandığı her şeyde kesinlikle masum. Casusluk yapmadı. Yaptığı şey tamamen gazetecilikti. Doğru bilgileri elde etmek ve yayımlamak gazeteciliktir. ABD’nin yaptığı gazetecilik faaliyetini suç saymak. Bu, ilk kez suç sayılıyor. Tarihsel olarak bakıldığında, gazetecilerin gizli bilgileri yayımlaması normal birşey. Bilgiyi çalan biri, o bilgiyi işlemeye yetkili olmayan biri veya o bilgiyi gizli tutma sözü verip bu sözü çiğneyen biri olduğunda bu muhtemelen suçtur ve bu casusluğa girer. Yasayı ihlal ettikleri için ceza riski taşırlar ama Julian casus değil, gazeteci. Bilgi çalmadı, bilgiyi bir kaynaktan aldı. Daha önce hiçbir gazetecinin casuslukla cezalandırıldığını sanmıyorum. Bu ilk kez oluyor.

"SONUÇ MÜKEMMEL BİR ZAFER DEĞİL"

Anlaşma ve davanın şu anki durumu gazetecilik ve basın özgürlüğünün geleceği için ne ifade ediyor?

Çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor. Çünkü, ABD Julian'ı kendi topraklarına getiremese bile hala kendi yasalarını uluslararası alanda uygulamaya çalışıyor. Julian Amerikalı değil ve bilgiler Amerika'da yayımlanmamıştı. ABD’nin işlediği suçları yayımladı. Ve gizli bilgileri yayımladığı için cezalandırılacak olması çok kötü bir emsal teşkil ediyor. Çünkü bundan sonra aynısını yapmaya cesaret edecek herkese bu şekilde davranmayı deneyecekler. Diğer gazeteciler aynı akıbeti yaşamamak için yayımlamayacaklar ya da yayımlarlarsa da Julian’ınkine benzer bir zulümle karşı karşıya kalma riski taşıyacaklar. Bu yüzden bu davada çıkan sonuç mükemmel bir zafer değil.

Assange'ın anlaşması ve Avustralya'ya dönüşü ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki ilişkileri etkileyecek mi?

Sanmıyorum. ABD ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerde büyük bir etkiye sahip olmayacak. Birleşik Krallık, Julian'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermek için elinden geleni yaptı. adil bir yargılama yapılmadı ve bu ABD’nin ekmeğine yağ sürmek gibi oldu. Julian'ı suçlanmadan beş yıl boyunca hapiste tutmak gerçekten büyük bir hizmetti. Bu yüzden ilişkiler arasında bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Avustralya ile ABD veya Birleşik Krallık arasında da büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bu sonuç Avustralya'nın nihayet Julian adına müdahale etmesiyle elde edildi. Bu anlaşma Avustralya ile ABD arasında diplomatik bir anlaşma. Bu yüzden ikisi arasında büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum.

Assange, Belmarsh hapishanesinden önce Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yedi yıl geçirdi. Bunun ilk altı yılında konsolos olarak görevdeydiniz ve Assange’ın sığınma hakkı elde etmesine yardımcı oldunuz. Sığınma ve tutuklanma sürecini kısaca hatırlayabilir miyiz?

Siyasi sığınma Birleşmiş Milletler’in İnsan hakları beyannamesinin 14. Maddesinde yer alan bir haktır. Ve herkesin sığınma talep etme hakkı vardır. Julian, 2012 yılında Ekvador'dan sığınma talep etti; o dönemde Ekvador ilerici bir hükümete sahipti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist dış politikasına karşı çıkıyordu. O dönemdeki başkan Rafael Correa, Julian'ı koruyarak ona büyükelçilikte sığınma hakkı tanıdı. Büyükelçilikler, uluslararası hukuk tarafından, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi ile korunan bir yerdir. Her diplomatik misyon, her büyükelçilik bu sözleşme ile korunur. Julian Assange yedi yıl boyunca büyükelçilikte kaldı. Büyükelçilik, haftanın yedi günü, 24 saat polis tarafından kuşatılmıştı; dışarı çıkıp onu tutuklayıp hapse atmak için bekliyorlardı, ki 2019'da yaptıkları şey de bu oldu. Julian’ın büyükelçilikte korunduğu altı yılın ardından Ekvador'da hükümet değişikliği oldu ve yeni hükümet politik tutumunu değiştirdi, ABD’nin baskısına boyun eğdi ve İngiliz polisine büyükelçiliğe girme izni vererek Assange'i fiilen dışarı attı. Julian'a sağlanan koruma, ABD'nin zulmüne karşıydı, çünkü o zamana kadar ABD’de Julian ve WkilLeaks’e karşı gizli bir soruşturma yürütülüyordu. Bunun nedeni de Aşsange tarafından yayımlanan ABD’nin Afganistan savaşı, Irak savaşı, Guantanamo Körfezi hapishanesi ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgili çok sayıda gizli belgeydi… Bunlar, Cablegate olarak bilinen, Amerikan büyükelçiliklerinden Washington'a gönderilen diplomatik yazışmalardı. Tüm bu bilgiler WikiLeaks ve çeşitli uluslararası gazeteler tarafından yayımlandı. Julian'ı ve WikiLeaks'i üne kavuşturan bu durumdan ABD hiç hoşlanmadı ve Julian'ın peşine düştüler.Onu 175 yıl hapse mahkum etmek istediler. Fakat sığınma hakkı Julian’ı buna karşı korudu. İngilizler, Julian'ın serbest kalıp Ekvador'a seyahat etmesine ve sığınma hakkından yararlanmasına asla izin vermedi, bu yüzden tüm bu süreç, yeni Ekvador hükümeti herkese; Julian'a ve kendi halkına ihanet ederek onu İngilizlere ve Amerikalılara teslim edene kadar yedi yıl sürdü.

"SON YILINDA YALNIZDI"

Bu süreçte konsolosluk görevinizi kaybettiniz ve bu da Julian'ın sığınma talebi nedeniyle oldu…

Evet, 2018'de, Julian'ın sınır dışı edilmesinden bir yıl önceydi. Ekvator hükümetinin yeni politikalarına uymadım, bu yüzden de beni sevmediler, Julian'ın arkadaşı olmamdan ve onu korumamdan hoşlanmadılar, bu yüzden beni büyükelçilikten kovdular. Julian, büyükelçilikteki son yılında yalnızdı. Onu kimse korumuyordu.

Büyükelçilikteki 7 yılı nasıl geçti?

Zor bir yaşamdı. Londra’daki. Ekvator büyükelçiliği çok küçük bir apartman dairesi, dış alanı yok, bahçesi yok, iç avlusu yok. Temiz hava veya biraz güneş ışığı alabileceğiniz hiçbir yer yok. Julian yedi yıl boyunca bir dairede kalmak zorundaydı. Bu bile başlı başına çok zor, hastaneye gitmesini gerektiren tedavileri alamadı.

Sadece son yıl mı, 7 yıl boyunca mı?

Hiçbir zaman doğru düzgün bir tıbbi tedavi alamadı, ama elbette son yılında durum gittikçe kötüleşti. Egzersiz ve güneş ışığı eksikliği, dışarı bir adım atarsa hapse gireceğini bilmenin psikolojik baskısı gibi sorunlar vardı. Düşmanları tarafından saldırıya uğruyordu, kamuoyunda itibarı yok ediliyordu. Tüm bu olanlar da doğal olarak Julian'ın sağlık durumunu etkiledi.

"JULİAN, ÇOK DAYANIKLI VE İŞİNE ÇOK BAĞLI"

Yine de Belmarsh hapishanesi ile karşılaştırıldığında, elçilikteki durumunun daha iyi olduğunu sanıyorum…

Hapishane ile karşılaştırıldığında elbette daha iyiydi, ama o kadar da iyi diyemem. Büyükelçilikte çalışabiliyordu, ziyaretçileri vardı, iletişim kurabiliyordu, interneti vardı, çevrimiçi konuşmalar ve konferanslar verebiliyordu, birçok yerden ziyaretçisi oluyordu. Belli bir ölçüde aktifti ve korunduğunu hissediyordu, bu doğru. Ama temiz hava ve güneş ışığından yoksundu ve yürümek için15 metreden daha uzun bir mesafeye sahip değildi. Belmarsh'ta haftada birkaç saat avluya çıkabiliyor ve hastaneye gitmeyi gerektiren durumlarda tıbbi yardım alabiliyordu.

Serbest bırakılmasından sonra ailesiyle konuşma fırsatınız oldu mu?

Hayır, dün serbest bırakıldı ve sanırım ailesinin büyük bölümü Avustralya'da onu bekliyor. Eşi de şu an Avustralya'da.

Sizce Assange bundan sonrasında ne yapacak? Aktivizme devam edecek mi yoksa göz önünden çekilecek mi?

Devam edeceğini düşünüyorum. Julian, çok dayanıklı ve işine çok bağlı. Yıllardır yaptığı işi, yani gerçekleri yayımlamak ve gazetecilik yapmaktan başka bir şey yapacağını düşünmüyorum

Bu zafer, barış, hakikat ve demokrasi adına daha adil bir dünya mücadelesiyle nasıl örtüşüyor? Gelecek adına umut veriyor mu?

Evet, Julian'ı, onu davasını kaybetmek çok üzücü olurdu. Onun adına yıllardır yürütülen kampanya büyük bir kampanyaydı ve bugün birçok insan çok mutlu, kutlama yapıyor. Ayrıca bu dava, insan haklarının bu kadar açık bir şekilde ihlal edilemeyeceğine dair bir mesaj da taşıyor.

"ASSANGE’I VE AİLESİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Assange Avustralya'da güvende olacak mı? Koruması olacak mı?

Umarım. Koruma vardı, yine olacaktır. Bunca yılın ardından şimdi sadece iyi bir dinlenmeye ihtiyacı var. Doğanın, özgürlüğün ve sadece eşi ve çocuklarıyla değil, Avustralya'da artık babası ve annesi ve tüm ailesiyle vakit geçirmenin tadını çıkarmalı.

Assange ile elçilikte geçirdiğiniz dönemi anlatan bir kitap yazıyorsunuz. Ne zaman yayımlanacak?

Henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Bu yıl bitirip yayımlayabileceğimi umuyorum.

Söylemek, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Julian'ın davasını takip etmeye devam etmeliyiz. Henüz her şey bitmedi. Yeniden kendi sesini geri kazanacak, kamuoyuna konuşabilecek, kendini savunabilecek ve tekrar yayım yapacak duruma gelecek. Assange’ı ve ailesini desteklemeye devam etmemiz gerekiyor.