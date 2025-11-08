Londra'da beraberlik: İki takıma da yaramadı

Premier Lig'de 11'inci haftanın en önemli maçlarından birinde Tottenham evinde Manchester United'ı konuk etti. İki takımın da galibiyet beklentisiyle çıktığı karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ruben Amorim yönetiminde son dönemde toparlanma emareleri gösteren United, 32'nci dakikada Bryan Mbeumo'yla öne geçti. Mbuemo son dört maçta da gol atmayı başardı. Golden sonra topun arkasına geçen ve rakibini savunmada iyi karşılayan United ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı Tottenham, United kalesini ablukaya alırken birçok gol pozisyonu üretti. Bu fırsatlardan yararlanamayan Kuzey Londra ekibinin aradığı gol 84'te Mathys Tel'den geldi: 1-1. Golden sonra da hız kesmeyen ve baskısını sürdüren Tottenham 90+1'de Brezilyalı forveti Richarlison'un golüyle öne geçti: 2-1. Son sözü söyleyen ise 90+6'da Matthijs de Ligt oldu. Bu sonuçla iki takım da puanını 18'e yükseltti.