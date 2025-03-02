Londra'da düzenlenen Ukrayna Zirvesi'ne Erdoğan'ı temsilen Fidan katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya katıldı.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ev sahipliğindeki, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinde, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususlar ele alınıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini iletecek, Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktaracak. Fidan, toplantıda 2022 yılının Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun da altını çizecek.

Toplantıya, Bakan Fidan'ın yanı sıra Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve Avrupa Birliği (AB) davet edildi.