Londra'da uğradığı saldırıda ölen kuaför, Kayseri'de toprağa verildi
Kaynak: DHA
İngiltere'nin başkenti Londra'da uğradığı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitiren kuaför İbrahim Pertek'in (53) cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Londra'da kuaförlük yapan İbrahim Pertek, 16 Temmuz gecesi işten eve dönerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.
Başına darbe alan Pertek, hastanede 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İbrahim Pertek'in cenazesi, işlemleri sonrası memleketi Kayseri'ye getirildi.
Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Pertek'in cenazesi, toprağa verildi.
Londra'daki soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.