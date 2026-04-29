Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Barnet bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden (Met Police) yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel saatle 11.00 sularında Barnet bölgesindeki Highfield Caddesi'nde bıçaklı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yerel polis ekiplerinin yanı sıra silahlı polisler ve Londra Ambulans Servisi ekipleri intikal etti.

Şüpheli, polis memurlarına da saldırmaya çalışması üzerine elektroşok cihazı kullanılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, 45 yaşındaki bir erkeği "cinayete teşebbüs" şüphesiyle gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma, Terörle Mücadele Polisi öncülüğünde yürütülüyor.

"SORUMLULAR ADALETE TESLİM EDİLECEKTİR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörle Mücadele Polisi Başkanı Laurence Taylor, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu ve olayın tüm detaylarını en hızlı şekilde ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Bölgeden Sorumlu Emniyet Müdürü Luke Williams da saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirerek, olayın yerel halkta endişe yaratmış olabileceğini ve polis ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı "antisemitik" olarak niteleyerek, "Yahudi topluluğumuza yönelik saldırılar, İngiltere'ye yönelik saldırılardır. Sorumlular adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.