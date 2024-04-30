Londra'daki kılıçlı saldırıda 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Londra’da polis, sabah saatlerinde kılıçlı bir şahsın aracını bir evin üzerine sürdüğü ve insanları bıçakladığı ihbarı üzerine 36 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgedeki soruşturma sebebiyle Londra Metrosu bir süreliğine kapatıldı. Saldırıda 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Londra'da 36 yaşındaki kılıçlı bir saldırganın saldırısında 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.54'te kentin kuzey doğusundaki Hainault'ta elinde kılıçla bir kişi, aracıyla bir eve geldi.

Eve ve çevresindeki vatandaşlara kılıç ile saldıran kişi, ikisi polis memuru olmak üzere 5 kişiyi yaraladı.

Gözaltına alınan saldırganın 36 yaşında olduğu açıklandı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Başkomiser Stuart Bell, öğleden sonra yaptığı açıklamada, yaralılar arasında 13 yaşında bir erkek çocuğun bulunduğunu belirterek "(Yaralı çocuk) Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve ne yazık ki kısa süre sonra hayatını kaybetti" dedi.

BÖLGE HALKI İÇİN TEHDİDİN SONA ERDİĞİ DUYURULDU

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan da yaptığı açıklamada, bölge halkı için tehdidin sona erdiğini açıkladı.

Fotoğraf: İHA

Adelekan, başka şüphelilerin bulunmadığını belirterek olayın terör saldırısı olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmama çağrısı yaptı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise bölgede devriye sayısının artırılacağını açıkladı.