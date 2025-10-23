Londra HTŞ’yi artık terör örgütü saymıyor

Dış Haberler

ABD ile birlikte Ortadoğu’yu dizayna girişen İngiltere de Suriye’yi ele geçiren köktendinci Heyet Tahrir eş Şam’ı (HTŞ) terör listesinden çıkardı. Londra’dan yapılan açıklamada böylelikle Colani’nin (Ahmet Eş Şara) başında olduğu Şam’daki cihatçı yönetimle daha sıkı iş birliğinin önünün açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Deutsche Welle’deki habere göre İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamada, bu adımla İngiltere’nin çıkarlarına hizmet eden konularda olumlu gelişmelerin yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

LİSTEDEN ÇIKARMIŞTI

Açıklamada, HTŞ’nin terör örgütü sınıfından çıkarılmasına karşın bundan sonra da Şam üzerinde ilerleme yönündeki baskıya devam edileceğinin de altı çizildi. ABD’de de Trump yönetimi geçen temmuz ayında HTŞ’yi terör listesinden çıkarmıştı. Cihatçı örgüt HTŞ, Suriye’de yıllar süren iç savaşın ardından ABD ve İngiltere’nin desteğiyle geçen yıl 8 Aralık’ta başkent Şam’a ilerleyerek Beşar Esad’ı devirmişti. HTŞ’nin başında ise Suriye’nin mevcut geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara (Colani) bulunuyor. Grup, daha önce El Kaide’nin bir uzantısı olarak İngiltere’de yasaklı örgütler listesine alınmıştı.

CİHATÇIYA DESTEK

Şara yönetiminin IŞİD ile mücadelede kullanılacağı kaydedildi. El Kaide’nin Suriye kolu olarak kurulan El Nusra ve diğer cihatçı örgütlerin bir araya getirilmesiyle kurulan HTŞ, bir yıla yakın bir süredir Suriye’yi yönetiyor. Yakın bir süre öncesine kadar İnterpol tarafından aranan cihatçı Colani ise artık BM kürsülerinde, Batılı başkentlerde ağırlanan bir lidere dönüştürüldü.