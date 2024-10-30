Londra Metrosu’nda grev kararı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki metro hattında çalışan makinistler ve güvenlik işçileri grev kararı aldı.

İlk grev 1 Kasım Cuma günü yapılacak.

Evrensel'in aktardığına göre; güvenlik işçileri ise 7 ve 12 Kasım’da greve çıkacak. Tren Sürücüleri Sendikası (ASLEF), işveren olan Londra Ulaşım şirketinin önerdiği yüzde 3.8 oranındaki zammı kabul etmedikleri ve bu oranın yükseltilmesini talep ettikleri açıklaması yaptı.

ASLEF, talep ettiği oranı ise açıklamadı ancak işverenin önerisi hayata geçerse üyelerinin “ülkedeki en az ücret alan makinistler” olacağını vurgulayarak daha yüksek bir oranla masaya gelinmesini istedi.

Bu talebi kabul etmeyen Londra Ulaşım ise, kendi teklifinin yeterli olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine ASLEF üyelerini grev oylamasına çağırdı. Makinistler ve güvenlik işçilerinin yüzde 98’i grevden yana oy kullandı.