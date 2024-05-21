Londra-Singapur uçağı acil iniş yaptı: Şiddetli türbülansta 1 kişi öldü
Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait bir uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, en az 30 yolcu yaralandı.
Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçakta şiddetli türbülans sonucu 1 yolcu öldü, en az 30 kişi yaralandı.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat taşıdığı belirtildi.
Singapur'a giden Boeing 777-300ER Bangkok'a yönlendirildi ve yerel saatle 15.45'te iniş yaptı.
Havayolu, yolculara tıbbi yardım sağlamak için Taylandlı yetkililerle birlikte çalıştığını ve ihtiyaç duyulan her türlü ek yardımı sağlamak için Bangkok'a bir ekip gönderdiğini açıkladı. Taylandlı yetkililer Suvarnabhumi Havalimanı'na ambulanslar ve acil durum ekipleri gönderdi.