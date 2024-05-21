Londra-Singapur uçağı şiddetli türbülansa girdi: 1 kişi öldü

Londra'dan Singapur'a giden Singapur Havayolları'na ait bir uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, en az 30 yolcu yaralandı.

Dünya 21.05.2024 13:55 Giriş: 21.05.2024 13:55

Güncelleme: 21.05.2024 14:26 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: DepoPhotos