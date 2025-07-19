Londra ve Berlin anlaştı: Hedefte göçmenler var

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, perşembe günü imzaladıkları bir anlaşmayla insan kaçakçılığı çetelerini hedef almayı, savunma ihracatını artırmayı ve İngiltere ile Almanya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

Merz, Mayıs ayında göreve gelmesinin ardından İngiltere’ye yaptığı ilk resmi ziyarette, “Bu, Almanya–İngiltere ilişkileri için tarihi bir gün. İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından artık daha yakın çalışmamız gerekiyor. Böyle bir anlaşmayı imzalamak için geç bile kaldık” dedi. Starmer ise anlaşmayı “türünün ilk örneği” olarak nitelendirdi ve “Bu, daha yakın çalışmaya yönelik niyetimizin ve kararlılığımızın bir ifadesidir” dedi. “Kensington Anlaşması”, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana imzalanan ilk anlaşma olurken, Berlin’in İngiltere’ye yönelik göçmen kaçakçılığına yardım etmeyi suç sayma taahhüdünü de içeriyor.

STARMER’İN TEPKİSİ

Starmer, “Şansölye Merz’in, yasa değişiklikleri yaparak tehlikeli teknelerin tedarik zincirini bozma konusundaki taahhüdü son derece memnuniyet verici” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın imza töreninde Merz, bu anlaşmanın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana İngiltere ile Almanya arasındaki ilk anlaşma olduğunu öğrenince “şaşırdığını” söyledi.

GEÇEN YIL İMZALANDI

Anlaşmanın, İngiltere ile Almanya’nın geçen yıl imzaladığı ve iki ülkenin Ukrayna’ya en büyük destek veren Avrupa ülkeleri olarak Rusya’ya karşı daha yakın savunma iş birliği yapmayı taahhüt ettiği savunma paktının üzerine inşa edildiği vurgulandı.