Londra’da antifaşistler ile ırkçılardan eylem

Dış Haberler

İngiltere’nin başkenti Londra’da aşırı sağcıların düzenlediği eylem üzerine, ırkçılık karşıtları da tepki amacıyla karşı eylem yaptı. Başkentteki Waterloo Tren İstasyonu’nda toplanan yüzlerce kişi, İngiltere’de bir göçmene iftira attığı gerekçesiyle ekim ayından bu yana cezaevinde bulunan aşırı sağcı Tommy Robinson’un serbest bırakılmasını talep etti. Aşırı sağcı gruplar, daha sonra Parlamento Meydanı’na yürüyerek, “Tommy’yi serbest bırakın” ve “Göçmen botlarını durdurun” yazılı pankartlar taşıdı.

İngiltere merkezli ırkçılık karşıtı “Stand Up To Racism” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen karşıt gösteri ise Piccadilly Circus yakınlarındaki St. James’s Street’ten başladı. Eyleme katılan binlerce ırkçılık karşıtı, daha sonra Başbakanlık Ofisi’nin de bulunduğu Downing Sokağı’nın bağlandığı Whitehall Caddesi üzerinden Trafalgar Meydanı’na ulaştı. İki grubun karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri alan Londra Metropolitan Polisi, gösterilerde 5 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.