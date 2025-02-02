Londra’da binler yürüdü: Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz

Irkçı grupların Londra’da gösteri düzenlemesi ırkçılık karşıtları tarafından protesto edildi. Cumartesi günü binlerce kişi, “Biz halkız, sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz” diyerek başbakanlık konutuna yürüdü.

Evrensel'in haberine göre; Irkçı Tommy Robinson tarafından yapılan çağrıya uyan ırkçı gruplar Parlamento Meydanı’nda toplandı. Buna karşı toplanan ırkçılık karşıtlarına sendikalar da destek verdi. Yürüyüşe katılan başta Ulusal Eğitim Sendikası (NEU) olmak üzere çok sayıda sendika, üyelerinin iş yerlerinde ırkçılığa karşı verdikleri mücadeleyi sokaklara da taşıması çağrısı yaptı. Ayrıca ülkenin birçok şehrinden Londra’ya gelenler oldu. Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) de pankart ve bayraklarıyla eylemde yerini alırken, ırkçılığa karşı göçmen emekçilerin de yerli emekçilerle birlikte mücadele etmesi çağrısı yaptı.

Green Park yakınlarında toplanan 5 binden fazla ırkçılık karşıtı buradan başbakanlık konutuna yürüyüşe geçti. Yürüyüş başlamadan önce yapılan birçok konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte dünyada ırkçılığın daha tehlikeli boyutlara geldiği ve Elon Musk gibi sermayedarların ırkçı ve faşist oluşumlara destek vererek işçi ve emekçi düşmanı bir politika yürüttüğüne dikkat çekildi.

Yürüyüşün, başında ve sonunda yapılan konuşmalarda altı çizilen en önemli bir diğer konu ise yoksulluk oldu. Irkçıların hayat pahalılığının, okul, hastane ve sosyal yardım kaynaklarının yetersizliğinin sebebi olarak göçmenleri göstermesine tepki dile getirildi.

Yoksulluğun temel sebebinin hükümet politikaları ve kapitalizm olduğu belirterek, “Ne kadar çok milyoner, o kadar çok yoksulluk” diyen konuşmacılar, yoksulluğun da ırkçılığın da işçi ve emekçilerin, yerli ve göçmenlerin omuz omuza mücadelesiyle ortadan kalkmasının mümkün olacağına vurgu yaptılar.