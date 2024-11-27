Londra’da Kürt Toplum Merkezi'ne polis baskını: 6 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra’da Kürt Toplum Merkezi’ne polis baskını yapıldı. Binanın bulunduğu sokağın giriş çıkışları kapatıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, Britanya Kürt Halk Meclisi (KHM) Eş Başkanı Türkan Budak, meclis çalışanları Ercan Akbal, Kürt yazar ve siyasetçi Ali Poyraz ile Kürt Halk Meclisi Dış İlişkiler Temsilcisi Agit Karataş‘ın gözaltına alındığı belirtildi.

KHM Eş Başkanı Türkan Budak’ın evine yönelik baskın sırasında kardeşi Hayri Budak’ın yaralandığı öğrenildi. Ali Poyraz’ın, ters kelepçe ile gözaltına alındığı kaydedildi.

İNCELEME 2 HAFTA SÜREBİLİR

6 kişinin gözaltına alındığını aktaran Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 8 adreste de arama başlatıldı.

Metropolitan polisinden yapılan açıklamada, gözaltıların "İngiltere'de yasaklı olan PKK ile ilişki içinde olma" suçlaması temelinde gerçekleştirildiği belirtildi. Polis, Kürt Toplum Merkezi'ndeki aramanın yaklaşık iki hafta süreceğini ve merkezin bu sürede kapalı olacağını duyurdu.