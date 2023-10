Londra’da “Özgür Filistin” anonsu yapan makinist görevden uzaklaştırıldı

Londra metrosunda çalışan bir makinist, yolcularla beraber 'Özgür Filistin' diye slogan attığı için açığa alındı.

Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL), 21 Ekim Cumartesi günü yüz bine yakın kişinin Londra'da Filistin'e destek mitingi için bir araya geldiği buluşma öncesi yolcularla beraber 'Özgür Filistin' sloganı atan makinistin 'anons sistemini kötüye kullanma' gereçkesiyle görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

TfL'nin işletme müdürü Glynn Barton, "Bir metro sürücüsünün Cumartesi günü Central Line treninde anons sistemini kötüye kullandığını ve slogan attığını gösteren görüntüleri acil ve kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz" sözleriyle makinist hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Gazeteci Alan MacLeod'ın Twitter (X) hesabından paylaştığı görüntülerde makinistin 'Özgür' anonsu yapmasına yolcuların 'Filistin' diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

Breaking: the London train driver that led chants of "Free Palestine" has been suspended. pic.twitter.com/d8vyQmhEz1