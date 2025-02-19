Londra’nın göç ve iltica politikasına ortak tepki

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İngiltere'de 900'den fazla İşçi Partili siyasetçi ve sendikacı, hükümetin göç ve iltica politikasına karşı ortak açıklama yayımladı.

Aralarında milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin de bulunduğu grubun yayımladığı ortak bildiride, İçişleri Bakanlığının geçen hafta açıkladığı ve Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçerek İngiltere'ye ulaşan kişilere vatandaşlık verilmesini yasaklayan karara tepki gösterildi.

Yayımlanan ortak bildiride "Muhafazakar Parti hükümetlerin sergilediği 'göstermelik acımasızlığı' taklit ediyor. Aynı zamanda, sığınma hakkını tanıma ve güvenli yollar sağlama yönündeki uluslararası yükümlülükleri de ihlal ediyor" denildi.