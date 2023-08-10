Londra’nın kapı bekçisi oldular

Türkiye göçmen deposu olarak kullanılmaya devam ediliyor. 2013’ten bu yana Avrupa ile birçok göçmen anlaşması yapan Ankara, İngiltere ile ikinci defa Türkiye’den yapılan göç akışını yavaşlatmak için uzlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ

Sığınmacıları durdurmak için geçen yıl İngiltere ile 3 milyon sterlinlik bir anlaşma yapan Ankara, Londra ile ‘yasadışı göçü engellemek’ için yeniden uzlaşma sağladı.

Suriye’de iç savaş ve artan göç trafiğinin ardından 2013 yılında imzalanan geri kabul anlaşmasından bu yana Türkiye, Avrupa tarafından göçmen deposu olarak kullanılmaya devam ediliyor. Birçok problemle mücadele eden göçmenlerin Türkiye sınırlarından Avrupa’ya geçmeleri engelleniyor. Türkiye’nin göçmenler için tampon bölge olarak kullanılması ülke içerisinde göçmen karşıtlığından emek sömürüsüne birçok sorunun kapısını açıyor. Yaşanan tüm sorunlara rağmen Avrupalı ülkelerle göçmen anlaşmaları devam ediyor. Son olarak İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Avrupa’ya geçen kayıtsız göçmen akışını yavaşlatmak için Ankara ile bir anlaşma yapıldı.

‘MÜKEMMELİYET MERKEZİ’

Önceki gün yapılan açıklamada Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere tarafından da desteklenen “kaçak göçle mücadele hedefli bir ‘mükemmeliyet merkezi’ oluşturulduğu” kaydedildi. Anlaşma kapsamında iki ülke insan kaçakçılarına ve küçük bot parçası ticaretine karşı ortak polis operasyonları düzenleyecek. Ayrıca gümrük verilerinin yeni mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasında daha hızlı paylaşılacağı belirtildi.

Anlaşmaya ilişkin konuşan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Yakın bir dost ve müttefik olan Türkiye ile ortaklığımız, güvenlik güçlerinin bu uluslararası sorun üzerinde birlikte çalışmasını ve küçük tekne tedarik zinciri sorununu çözmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON STERLİN ÖDEMİŞTİ

Geçen yıl İngiltere hükümetinin, mültecilerin Avrupa’ya geçişini engellemesi için Türkiye’ye geçen yıl 3 milyon sterlin ödediği tespit edilmişti. İngiltere merkezli gazete The Guardian bilgi edinme özgürlüğü talepleri kapsamında hükümetin açıkladığı raporda bu miktarın 2019 yılında 14 bin sterlin olduğun altını çizmişti. Gazete ayrıca sınırda mültecilere şiddet uygulandığını kaydetmişti.

Daha önce Telegraph gazetesinin 16 Temmuz tarihli bir haberinde İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, Türkiye'den teknelerle gelen göçmen sayısındaki "büyük artışın" ardından sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için Ankara ile Arnavutluk tarzı bir anlaşma arayışında olduğu kaydedilmişti.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB’nin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için 2024 yılına kadar 3 milyar avro ek fon ayıracağını duyurmuştu.

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35 bin 867 göçmen alıkonuldu

Türkiye’de son dönemde göçmenlerin ağırlıklı yaşadığı bölgelerde operasyonlar da arttı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre son 3 ayda 35 bin 867 düzensiz göçmen tespit edilerek alıkonuldu. 17 bin 258 göçmen ise sınır dışı edildi. Son 4 yılda tespit edilen kayıt dışı göçmen rakamları ise şu şekilde: