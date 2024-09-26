Longaz ne demek? Longaz kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan Longaz kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Longaz kelimesinin tek anlamı bulunuyor. TDK, Longaz kelimesinin kökenini belirtilmemiş olarak belirtiliyor. Peki Longaz ne demek? Longaz kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

LONGAZ NE DEMEK?

Günümüzde tek anlamda kullanılan Longaz sözcüğü; deniz kıyılarında ve ırmaklarda kayaların diplerindeki derin yerler anlamına gelmektedir.

LONGAZ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Longaz kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK’ye göre kökeni belirtilmemiş olan Longaz kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

Deniz kıyılarında ve ırmaklarda kayaların diplerindeki derin yerler

Longaz kelimesi Türkçe mi?

Longaz kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre kökeni belirtilmemiş olan bir kelimedir.