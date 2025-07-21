Lopez için her şey hazır

Namık Kemal KILINÇ- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,(DHA)- DÜNYACA ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez'in Antalya konserinin biletleri 1000 avroya kadar yükseldi, localar ise 35 bin avroya kadar alıcı buldu. Lopez, konser için geldiği kentte iki gün boyunca geceliği 25 bin avro olan mağara temalı villada konaklayacak. 23 Temmuz'da sahneye çıkacak olan sanatçı, konserin ertesi günü Antalya'dan ayrılacak.

Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçının 23 Temmuz'da Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de sahneye çıkacağı konserin biletleri tükendi. 650 avrodan satışa sunulan biletlerin fiyatı 1000 avroya kadar yükseldi. 15 bin avrodan başlayan localar ise 35 bin avroya alıcı buldu. Tüm locaların satıldığı etkinlikte; Jennifer Lopez'i izlemeye sanat ve spor camiasından dünyaca ünlü isimler davet edildi.

TÜM CAMLARI KURŞUN GEÇİRMEZ

Konser öncesi 22 Temmuz'da özel Antalya'ya gelecek olan Lopez, Regnum Carya'da kalacağı villayla da dikkati çekiyor. Lopez, geceliği 25 bin avro olan, 3 katlı ve 3500 metrekarelik mağara temalı villada konaklayacak. Villanın tüm camları kurşun geçirmez özellik taşıyor. Jennifer Lopez için özel olarak hazırlanan odada, baş harflerinin yer aldığı nevresim ve bornozlar kullanılacak.

85 KİŞİLİK EKİPLE GELİYOR

Pop yıldızı, doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek konserde sahneye çıkarak hem turnesini hem de yeni yaşını kutlayacak. Antalya'daki konseri için 85 kişilik ekiple gelen Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirecek. 2 gün Antalya'da konaklayacak olan Lopez, konserin ardından 24 Temmuz'da kentten ayrılacak. Lopez, 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında Türkiye'deki ikinci konserini ise 5 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirecek. (DHA)

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