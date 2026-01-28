Lorenzo Musetti'nin büyük şansızlığı: Novak Djokovic yarı finalde

Avustralya Açık’ta çeyrek final karşılaşmalarının oynandığı 11. günün sabah seansında tek erkekler ve tek kadınlarda yarı finale yükselen isimler belli oldu.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan 4 numaralı seribaşı Sırp efsane Novak Djokovic, İtalyan rakibi Lorenzo Musetti’nin sakatlık nedeniyle maçtan çekilmesiyle yarı finale çıktı.

MUSETTI'NİN ŞANSIZLIĞI

Musetti, ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kazanmasına rağmen üçüncü sette 3-1 gerideyken karşılaşmayı bırakmak zorunda kaldı.

Djokovic, önceki turda da Çek rakibi Jakub Mensik’in sakatlık nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale yükselmişti.

MAÇ BOYU ÜSTÜN PERFORMANS

Tek kadınlarda ise Kazak raket Elena Rybakina, dünya 2 numarası Iga Swiatek’i 7-5 ve 6-1’lik setlerle mağlup ederek yarı final biletini aldı. 2023 Avustralya Açık finalisti olan Rybakina, maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Günün bir diğer yarı finalisti ABD’li Jessica Pegula oldu. 6 numaralı seribaşı Pegula, Amanda Anisimova’yı 6-2 ve 7-6’lık setlerle yenerek turnuvada yoluna devam etti.