Los Angeles'ta bir mağazadan yaklaşık 100 bin dolarlık hırsızlık

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde, sayılarının 30 ile 50 arasında olduğu tahmin edilen hırsızlar, bir alışveriş merkezinden yaklaşık 100 bin dolar değerindeki lüks ürünleri çalıp kaçtı.

NBC'nin haberine göre, onlarca kişi, Woodland Hills'te bulunan Westfield Toganda Mall'da bir mağazaya hücum ederek binlerce dolar değerinde olduğu tahmin edilen lüks çanta ve kıyafet çaldı.

Los Angeles polisi, bu kişilerin güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmek için sprey sıktığını belirterek, çalınan ürünlerin değerinin tahmini 60 bin ile 100 bin dolar arasında olduğunu ifade etti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da bu soygun ve yağma benzeri hırsızlığın kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Los Angeles polisinin sorumluları bulmak ve gelecekte bunların yaşanmasını engellemek için çalışacağını söyledi.

Zanlıların alışveriş merkezinden farklı araçlarla kaçtığı olayda, henüz hiçbir gözaltı yapılmadı.

Sosyal medyada olay anına dair görüntülerde, şüphelilerin kapüşon ve maske kullanarak yüzlerini gizlediği, mağazadaki rafları yıktığı ve ürünleri alarak kaçtığı görüldü.