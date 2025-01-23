Los Angeles'ta bir yangın daha çıktı: 20 bin kişi için tahliye uyarısı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan yeni yangın, yaklaşık 3 bin hektardan daha fazla bir alanı kapladı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (CAL FIRE) internet sitesindeki bilgilere göre, Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

20 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE UYARISI

3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı.

Yetkililer, yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirterek, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada ise hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu bildirildi.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

İLK YANGIN KADAR KUVVETLİ DEĞİL

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.