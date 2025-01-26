Los Angeles'ta evi yanan Kenan Doğulu'dan açıklama

ABD'nin Los Angeles şehrinde günlerce süren yangınlarda çok sayıda ünlü ismin evleri kullanılamayacak hale geldi.

Yangında evini kaybedenler arasında şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu eşi Beren Saat de yer aldı.

Arnavutköy'de gazetecilerin 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği Doğulu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sabah'ın aktardığına göre Doğulu, "Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var" dedi.

Kenan Doğulu, "Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.