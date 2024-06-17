Los Angeles'ta orman yangınları: 1200 kişi tahliye edildi

ABD'nin Los Angeles şehrinin yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında çıkan yangınlarda 3.600 dönümden fazla alanı tahrip olurken en az 1.200 kişi tahliye edildi. Öte yandan Los Angeles Ulusal Meteoroloji Servisi, rüzgar ve nemin yüksek olması sebebiyle "kırmızı uyarı" verdi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının hızla yayılması sonucu, 1200 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

California İtfaiyesince yapılan açıklamada, Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının 12 bin dönümden fazla bir alana yayıldığı belirtildi.

Yangının etkilediği yerleşim bölgelerindeki 1200 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangının yayıldığı alanlarda hazır bulunduğu kaydedildi.

Yangının çıkma nedenine dair açıklama yapılmadı.

Bu arada açıklamada, yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem oranının devam edeceği ifade edilerek, olası yeni tahliye kararlarının alınabileceğine ilişkin halka uyarıda bulunuldu.

Los Angeles Ulusal Meteoroloji Servisince de rüzgar ve nemin yüksek olması sebebiyle "kırmızı uyarı" verildi.