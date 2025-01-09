Los Angeles'ta yanan mahalleler havadan görüntülendi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı verildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles'ta, saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30'da orman yangınları başladı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti.

Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.

Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 320 bin kişi elektriksiz kalırken, 13 bin civarında konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında.

Öte yandan, yangında zarar gören mahalleler havadan görüntülendi.