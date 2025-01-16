Los Angeles'taki orman yangınları için 'Santa Ana' uyarısı

Los Angeles Ulusal Hava Durumu Merkezi, X sosyal medya hesabından ülkede 10 gündür kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yangınla mücadelenin gelecek hafta saatte yaklaşık 72 ila 105 kilometre hızla esmesi beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabileceği ifade edilirken geçen haftaki kadar olumsuz koşulların tekrarlanmamasının beklendiği belirtildi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Palisades bölgesinde çıkan ve yaklaşık 24 bin dönümlük bir alanı etkileyen yangının yüzde 21'i, Eaton bölgesinde çıkan ve yaklaşık 14 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 45'i kontrol altına alındı.

ABD medyasındaki haberlere göre, Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangınlar nedeniyle kaybolan yaklaşık 30 kişinin hala bulunamadığını bildirdi.

Los Angeles metropol bölgesinde 120 binden fazla elektrik abonesi yangınlar nedeniyle elektriksiz kaldı.