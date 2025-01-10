Los Angeles yangını sürüyor: Can kaybı 10'a çıktı, 10 bin yapı hasar gördü

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 3 gün önce başlayan yangınlar devam ediyor. 10 kişi hayatını kaybederken 100 bin civarından insan yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

Los Angeles emniyet yetkilileri, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söylemişti.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ, MAĞDURLARI YÜZÜSTÜ BIRAKIYOR

Yangınlar birçok ev ve iş yerinde yüksek derecede hasara yol açarken, sigorta şirketlerinin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri hem kamuoyu hem de siyasetçiler arasında tartışma konusu oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında, birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

CBS News'un haberine göre, "Allstate" ve "Farmers Sigorta" gibi sigorta şirketlerinin California'daki sigorta poliçelerini yenilemediği belirtilirken, eyaletteki birçok kişinin, Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim Planı'na (Fair Access to Insurance Requirements Plan) geçmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yangınlar başlamadan önce, California'daki 7 evden 1'inin kişilere asgari yangın sigortası sağlayan bu plana dahil olduğunun altı çizildi.

Kar amacı gütmeyen ABD merkezli haber sitesi Common Dreams'e konuşan, ABD Tüketici Federasyonu üyesi Michael DeLong, "State Farm General" gibi sigorta şirketlerinin poliçeleri iptal etme kararını "artan maliyet ve risk durumlarından faydalanmak ve tüketicinin risklerden korunmasını zayıflatmak" olarak tanımladı.

Sigorta şirketlerinin, yıllardır 1980'de geçen ve tüketiciyi korumayı amaçlayan 103 sayılı öneriye karşı geldiğini belirten DeLong, bu önerinin tüketici için sigorta ücretlerini düşük tuttuğunu vurguladı.

Yangınların ardından çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.