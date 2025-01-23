Los Angeles’ta 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

ABD, (DHA) - ABD’nin Los Angeles kentindeki Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını dolayısıyla 50 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 50 binden fazla kişi tahliye emri veya uyarısı aldı.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, “İçinde bulunduğumuz durum, 16 gün öncekinden çok farklı. Yapılan müdahalelerin başarıya ulaşma ihtimali daha yüksek” dedi.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

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-Yangının devam ettiği bölgeden görüntü