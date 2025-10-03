Los Angeles’taki Chevron rafinerisinde patlama meydana geldi

Los Angeles'taki Chevron rafinerisinde patlama meydana geldi.

Yetkililer, Los Angeles’ın El Segundo kentindeki Chevron rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı bildirildi.

Los Angeles İtfaiye Teşkilatı ekibinin, patlama ihbarı üzerine olay yerine ulaştığı belirtildi.

Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer yangının hava kalitesini olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Gökyüzünü kaplayan bulutların helikopterle yangını söndürme çabalarını zorlaştırdığı ancak yangının Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşları etkilemediği açıklandı.

BATI YAKASININ EN BÜYÜK RAFİNERİSİ

El Segundo'daki Chevron rafinerisi, batı kıyısının en büyük rafinerisi olup, her gün 276 bin varil ham petrol üretme kapasitesine sahip.

Güney Kaliforniya'daki jet yakıtı ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını ve motor yakıtının yüzde 20'sinden fazlasını karşıladığı biliniyor.