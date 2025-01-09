Los Angeles’taki yangın sürüyor: En az 5 kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişiye tahliye emri verildi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını sürüyor.

ABD medyasına göre, Los Angeles'ta başlayan yangın, Santa Ana rüzgarları olarak adlandırılan, mevsimsel, kuru ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

160 kilometre hıza ulaşan rüzgar, yangının çabuk bir şekilde yayılmasına sebep olurken, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 bin kişiye tahliye emri verildiği öğrenildi.

EKONOMİK KAYIP 52 MİLYAR DOLAR İLE 57 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Öte yandan şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olmasının beklendiği bildirildi.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı.

Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başlamıştı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, bölge sakinleri için tahliye emri verildi.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti.

Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlardan dolayı şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.