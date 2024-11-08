Lösemili çocuklar için renkli otobüs turu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 2 – 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerinde LÖSEV’e destek verdi. Lösemili Çocuklar Haftası’na özel olarak giydirilen ESHOT otobüsü, kadın şoförü ve turuncu balonlarıyla yolcularını Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde karşıladı. Lösemili çocuklar; aileleri ile otobüse binerek Alsancak’tan Konak’a, Konak’tan tekrar Alsancak’a tur attı. Otobüste gönüllüler tarafından çocukların sevdiği şarkılar seslendirildi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden çocuklar, 8 Kasım 1998’de hizmete başlayan LÖSEV’in 26’ncı kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, “Lösemili Çocuklar Haftası bizim için çok özel. LÖSEV’in önderliğinde Türkiye’de kutlanıyor. Bugün aynı zamanda LÖSEV’in de doğum günü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve ESHOT ailesinin bizlere destek olması, LÖSEV otobüsünün yollarda dolaşıyor olması çok özel. Birlikte güzel bir farkındalık yaratmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.