LÖSEV Başkanı Ezer'den Murat Çalık açıklaması: Hapishanede tutmak cinayetle eş değer
LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın daha önce yaşadığı löseminin tekrarlayabileceğine dikkat çekerek, "Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak cinayetle eş değerdir" dedi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Başkanı Üstün Ezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın cezaevinden çıkarılması gerektiğini ifade etti.
LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, sosyal medya hesabından tutuklu Murat Çalık'ın sağlık sorunlarına ilişkin paylaşım yaptı.
Çalık'ın lösemi hastası olduğuna dikkat çeken Ezer, "Acilen cezaevinden çıkarılmasını tıbben tavsiye ediyorum" dedi.
Ezer, Çalık'ın dosyasını incelediğini belirterek "AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. Hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.
Çalık'ın sağlık sorunları ve yaşadığı kilo kaybına rağmen cezaevinde tutulmasının vücudunun savunma sistemini sarstığını vurgulayan Ezer'in paylaşımının devamı şöyle:
"Lösemi - Lenfomanın tekrarlamasına neden olmak , cinayetle eş değerdir. Acilen Hematoloji yoğun bakım kliniğine sevk edilmesi gerekiyor. Bu konuda Adli Tıp Kurumu'na topu atmak ipe un sermektir ve erken ölümüne neden olabilir.
Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı ve Kemal Memişoğlu, ortak kararla insanlık onurunu korumak , Anayasal hakkı vermek sizin de görevinizdir."
hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır .— Dr. Üstün EZER (@ustunezer) June 18, 2025
Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak , vücudun savunma sistemini sarsarak Lösemi - Lenfomanın tekrarlamasına neden olmak , cinayetle eş değerdir . Acilen hastane Hematoloji ➡️