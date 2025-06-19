LÖSEV Başkanı Ezer'den Murat Çalık açıklaması: Hapishanede tutmak cinayetle eş değer

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Başkanı Üstün Ezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın cezaevinden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, sosyal medya hesabından tutuklu Murat Çalık'ın sağlık sorunlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çalık'ın lösemi hastası olduğuna dikkat çeken Ezer, "Acilen cezaevinden çıkarılmasını tıbben tavsiye ediyorum" dedi.

Ezer, Çalık'ın dosyasını incelediğini belirterek "AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. Hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çalık'ın sağlık sorunları ve yaşadığı kilo kaybına rağmen cezaevinde tutulmasının vücudunun savunma sistemini sarstığını vurgulayan Ezer'in paylaşımının devamı şöyle:

"Lösemi - Lenfomanın tekrarlamasına neden olmak , cinayetle eş değerdir. Acilen Hematoloji yoğun bakım kliniğine sevk edilmesi gerekiyor. Bu konuda Adli Tıp Kurumu'na topu atmak ipe un sermektir ve erken ölümüne neden olabilir.

Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı ve Kemal Memişoğlu, ortak kararla insanlık onurunu korumak , Anayasal hakkı vermek sizin de görevinizdir."