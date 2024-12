LÖSEV'den gönüllük çağrısı: "Sen varsan biz varız"

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 26 yıldır Türkiye genelinde 95 binden fazla lösemi -kanser hastasına ve ailelerine maddi-manevi destekler iletirken çocukları yaşama bağlıyor. Bu denli önemli bir görevi, sivil toplum kuruluşu olarak, tamamen gönüllülerin destekleri ile gerçekleştiriyor. Bu anlamlı çabalar lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların yüzünde birer gülümseme, tedavilerinde hızlı ilerlemeler olarak yansıyor. LÖSEV, gönüllüleri sayesinde yalnızca çocukların değil, toplumun da iyileşmesini sağlıyor.

Ayrıca gönüllülük, yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil, gönüllülük yapan kişiye de katkı sağlıyor. LÖSEV yetkilileri gönüllülüğün bireylere misyon yüklediğini ve toplum yararına çalışmanın kişisel tatmin duygusunu artırdığını ifade ediyor. LÖSEV, tüm bireyleri, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, özel sektörü, eğitimcileri gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmaya ve desteklemeye davet ediyor.

LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Çakıcı: “Gönüllülük, bir bireyin sesiyle başlar; büyür, çoğalır ve bir ülkenin yankısı olur. Toplumsal iyileşmenin yolu da bu dayanışmadan geçer.”

Her yıl 5 Aralık, gönüllü çalışmaları ve faydalarını duyurmak ve gönüllülük bilincini artırmak amacıyla Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor. LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Selin Çakıcı Bölükbaşı verdiği demeçte şunları kaydetti: “26 yıldır hiç durmadan lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede en büyük desteği gönüllülerimizden alıyoruz. LÖSEV’de 7’den 70’e her yaştan her kesimden gönüllü kendi yetkinliği alanında çalışıyor, üretiyor. Çocuklar için, toplum için fayda sağlıyor. Atatürk’ün dediği gibi; Tek bir şeye ihtiyacımız var, ÇALIŞKAN OLMAK. .Gönüllülük, bir bireyin sesiyle başlar; büyür, çoğalır ve bir ülkenin yankısı olur. Toplumsal iyileşmenin yolu da bu dayanışmadan geçer.”

LÖSEV’DEN GÖNÜLLÜLÜK SEMİNERLERİ

LÖSEV irtibat ofislerinin bulunduğu illerdeki gönüllülerini de unutmuyor. Buluşmalar ve çeşitli etkinliklerle gönüllülere teşekkür ediliyor. Türkiye’de gönüllülüğün öneminin vurgulandığı seminerler dizisi gerçekleştiriliyor. Seminerlerde LÖSEV’in yıllardır emek veren gönüllüleri kendi gönüllülük motivasyonlarını ve hikayelerini paylaşıyor.

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla gönüllüsüyle en çok gönüllü üyeye sahip STK olan LÖSEV herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. İlkokuldan üniversiteye kurumlardan emeklilere kadar LÖSEV’de herkesin lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukları yaşama bağlamak için yapabileceği bir şeyler var. LÖSEV, destek olmak isteyen her yaştan gönüllü için farklı projeler sunuyor. LÖSEV’e gönüllü olmak çok kolay. www.losev.org.tr adresinden gönüllü kayıt formu doldurulabileceği gibi 0312 447 0660 numaralı telefondan da kayıt olunabiliyor.