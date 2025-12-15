Louvre Müzesi çalışanları greve gitti

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nin yaklaşık 400 çalışanı bugün (15 Aralık Pazartesi) greve gitti.

CGT, CFDT ve Sud sendikalarına üye çalışanlar, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinde çalışma koşullarının “kötüleşmesini” ve ziyaretçi karşılamadaki hizmetin gerilemesini protesto ediyor.

Çalışanlar, sendikaların “daha fazla personel ve daha iyi çalışma koşulları” talebiyle başlattığı yenilenebilir grev çağrısını oybirliğiyle kabul etti.

Louvre Müzesi'nin kapıları tüm gün kapalı kalacak.

"PERSONEL ARTIK DAYANAMIYOR"

Fransa kamu yayıncısı Franceinfo’nun aktardığına göre müzenin CFDT temsilcisi Valérie Baud, “Tüm personel, tüm kategoriler, yönetim, koruma departmanları, resepsiyon ve güvenlik personeli artık dayanamıyor” dedi.

Kültür Bakanı Rachida Dati, geçtiğimiz haftalarda sendikayla yaptığı görüşmede 2026 bütçe tasarısında Louvre’un kamu ödeneğinde öngörülen 5,7 milyon euroluk kesintiden vazgeçme sözü vermişti.

SENDİKALAR MEKTUP YAZMIŞTI

Genel Emek Federasyonu (CGT) Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve Sud sendikaları, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye mektup yazmıştı. Teknik aksaklıklar ve elverişsiz bina koşulları nedeniyle "Louvre Müzesi'ni ziyaret etmenin bir çileye dönüştüğü" belirtilen mektupta, "müze alanlarının her gün yetersiz personel, teknik arızalar ve binanın bakımsız durumu nedeniyle" taahhüt edilen saatlerde açık kalamadığına işaret edilmişti.

Mektupta, "kötüleşen çalışma koşulları" ve "kaynak eksikliği nedeniyle" müze çalışanlarının 15 Aralık'ta greve gideceği bildirilmişti.

SU SIZINTISI NEDENİYLE YÜZLERCE KİTAP ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, Louvre Müzesi'nde 26 Kasım'da, bir vananın yanlışlıkla açılması sonrası Mısır antik eserlerinin olduğu bölmedeki odalardan birinin tavanından su sızıntısı yaşandığı, sızıntı nedeniyle yüzlerce eserin zarar gördüğü basına yansıdı.

Grev kararı alan sendikalardan birinin temsilcisi, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, bu gibi kazaların müze binasının bakımsız durumu, eski teknik donanımları ve güvenlik açısından eksikleri dikkate alındığında "öngörülebilir" olduğunu belirterek, uyarılara rağmen müze yönetiminin bu konuda adım atmadığını dile getirdi.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzeye 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.