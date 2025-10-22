Louvre Müzesi, mücevher soygununun ardından yeniden açıldı

(ANKARA) - Değerli kraliyet mücevherlerinin çalınması üzerine kapatılan Louvre Müzesi, üç günün ardından kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı. Çalınan mücevherler ile ilgili soruşturma sürerken, ziyaretçi alımına, soygunun gerçekleştiği galeri haricinde tekrar başlanan Louvre Müzesi’nde, güvenlik önlemleri arttırıldı. Fransa İçişleri Bakanı, 100'den fazla müfettişin seferber edildiğini belirterek, "Failleri bulacağımızdan eminim" dedi.

Fransız basınına göre, 19 Ekim Pazar günü, 8 adet tarihi kraliyet mücevherinin gün ışığında çalınmasının ardından iki gün kapalı kalan Louvre Müzesi, bugün yerel saatle normal açılış saati 09.00'dan itibaren ilk ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Müze yönetimi, geçen hafta sonu soygunun gerçekleştiği Apollo Galerisi'nin ise “kapalı kalmaya devam ettiğini” açıkladı.

Louvre Müzesi’nde 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen soygunun, yaklaşık 88 milyon avro zarara yol açtığı tahmin ediliyor. Paris savcısı, bu meblağ hakkında "benzeri görülmemiş" şeklinde bir ifade kullandı ancak "Fransa'nın tarihi mirasına verilen kayıpla kıyaslanamaz" olduğunu belirtti.

100'den fazla müfettiş devrede

Çok sayıda müfettiş soygunun faillerini arıyor. Fransa basınında yer alan bilgilere göre müfettişler, organize bir suç çetesinin bir kamyondaki merdivenle müzeye tırmanarak girdiği ve kaçarken elmas kaplı bir tacı düşürdüğü teorisi üzerinde duruyor. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, bugün yaptığı açıklamada, "100'den fazla müfettişin seferber edildiğini" belirterek, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Nuñez, "Failleri bulacağımızdan eminim, buna hiç şüphe yok" şeklinde konuştu.

Müze Müdürünün ifade vermesi bekleniyor

Louvre Müzesi'ndeki soygun, ülkede geçtiğimiz ay iki müzenin daha soyulması nedeniyle Fransız müzelerindeki güvenlik eksikliği üzerine bir tartışma başlattı. Müze müdürü Laurence des Cars, soygundan bu yana kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Müdür Cars'ın, bugün yerel saatle 16.30'da Senato Kültür Komitesi'nde ifade vermesi bekleniyor. Louvre'un başına 2021'de geçen ilk kadın yönetici olan Laurence des Cars’ın, kraliyet mücevher koleksiyonuna ev sahipliği yapan Apollo Galerisi'ndeki güvenlik önlemleri hakkında sorgulanacağı iddia edildi.

Müze yönetiminden ise çalınan mücevherleri koruyan vitrinlerin dayanıksız olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verildi. Yönetim, "vitrinlerin 2019'da kurulduğunu ve güvenlik açısından önemli bir koruma sağladığını" savundu.