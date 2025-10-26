Louvre Müzesi'ndeki bazı mücevherler merkez bankasına taşındı

Fransa'da maddi değeri 88 milyon euro olarak tahmin edilen tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherlerin, Fransa Bankası’na taşındığı bildirildi.

Fransa basını, başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde soyguncuların hedefi olan Apollo Galerisi'nde geriye kalan mücevherlerin önceki gün polis ekipleri eşliğinde Fransa Bankası’na transfer edildiğini duyurdu.

GÜVENLİK AÇIĞI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Güvenlik tedbirleri kapsamında Fransa'nın ulusal merkez bankası Fransa Bankası’na taşınan mücevherlerin ne zaman yeniden sergileneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Louvre müzesinde soygunun gerçekleştiği anların kamera kayıtları medyaya yansımış, müzenin güvenlik açığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars soygun nedeniyle 22 Ekim’de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Kars Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.