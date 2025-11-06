Louvre Müzesi soyguncusu fenomen çıktı

Louvre soygununda gözaltına zanlının, sosyal medya fenomeni ve eski müze güvenlik görevlisi olduğu bildirildi.

Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen soygunun şüphelilerinden birinin, sosyal medyada tanınan bir fenomen olduğu ve geçmişte Centre Pompidou Müzesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Fransa basınında çıkan haberlere göre; kimliği Abdoulaye N. olarak açıklanan 39 yaşındaki zanlının, sosyal medyada ‘Doudou Cross Bitume’ adıyla tanınan bir fenomen olduğu ve çeşitli platformlarda motosiklet videoları yayımladığı belirtildi. Zanlının, daha önce Centre Pompidou Müzesi ile farklı firmalarda güvenlik görevlisi olarak da çalıştığı kaydedildi.

Zanlının 15 ayrı suçtan sabıka kaydına sahip olduğu ve bunlar arasında; uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma, kamu güvenliğini tehlikeye atma ve bir kuyumcu soygununun yer aldığı aktarıldı.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 3 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.