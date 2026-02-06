Louvre Müzesi, soygunda düşürülen tacı ilk kez paylaştı

Louvre Müzesi, geçen yıl ekim ayında gerçekleşen büyük soygunda zarar gören Fransa İmparatoriçesi Eugenie’ye ait tacın fotoğraflarını ilk kez paylaştı.

NTV'nin haberine göre müze yönetimi, soygun sırasında düşürülen tacın “neredeyse bütün halinde” bulunduğunu ve tamamen restore edilebileceğini duyurdu.

Soyguncular, toplam değeri yaklaşık 88 milyon euro olan mücevherleri çalarken elmas işlemeli tacı kaçış sırasında düşürmüşlerdi.

Tacın üzerinde bulunan sekiz altın kartaldan biri eksik olsa da, 56 zümrüdün tamamının ve bin 354 elmastan yalnızca 10’unun kayıp olduğu bildirildi.

Louvre yetkilileri, 19. yüzyıla ait tacın özgün haline getirileceğini açıkladı. Restorasyon sürecini, müze başkanı Laurence des Cars başkanlığındaki bir uzman komitenin denetleyeceği kaydedildi.