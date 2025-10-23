Louvre Müzesi soygunda hırsızların kaçış anı ortaya çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi soygununa ait olduğu öne sürülen yeni bir video görüntüsü yayınlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen mücevher soygununu düzenleyen dört hırsızın kaçma anı ortaya çıktı.

Güvenlik görevlileri tarafından kaydedilen görüntüde, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi.

Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

SOYGUN 7 DAKİKADA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

88 MİLYON EUROLUK ZARAR

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, tarihi eser hırsızlığındaki güvenlik zafiyetlerini “büyük bir başarısızlık” olarak nitelendirip istifa etmişti ancak Kültür Bakanı Rachida Dati istifasını reddetmişti.