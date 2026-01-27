Louvre’da grev: Dünyanın en ünlü müzesi kapandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle ziyarete kapandı.

Louvre Müzesi'nin sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, müzenin grev nedeniyle ziyarete kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, müzeyi ziyaret etmek için dün bilet alan kişilere giriş ücretinin doğrudan iade edileceği kaydedildi.

Louvre Müzesi çalışanları, geçen aralıktan bu yana çalışma koşulları ve müzenin güvenlik sorunları nedeniyle belli aralıklarla greve gidiyor.

Personel grevleri nedeniyle Louvre Müzesi Aralık 2025'ten bu yana toplam 4 gün ziyarete kapalı kaldı.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştay'ın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserlerin çalındığı soygunu yapan kişiler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.