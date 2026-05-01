LP'den Türkiye'de 3 konser

Alternatif popun en özgün seslerinden LP Türkiye’de üç şehirlik bir turneye çıkıyor. Sanatçı; 11 Ağustos gecesi Ankara Cermodern, 12 Ağustos gecesi İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Biletler, 4 Mayıs 2026 Pazartesi saat 12.00'de satışa çıkacak.

Duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan LP; 3 milyarı aşan toplam dinlenme sayısı, 150’den fazla şehirde kapalı gişe performansları ve özellikle 'Lost on You' ile elde ettiği küresel başarıyla modern alternatif pop’un en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Los Angeles çıkışlı sanatçı, kariyeri boyunca yalnızca kendi projeleriyle değil; Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi dev isimlere yazdığı şarkılarla da müzik endüstrisinde güçlü bir yer edindi.

2023 çıkışlı albümü Love Lines ile sanatsal yolculuğunu daha da derinleştiren LP, bu albümde akustik baladlardan alternatif rock dokularına uzanan geniş bir ses paleti sunarak dinleyicisini kişisel ve samimi bir dünyaya davet ediyor.

LP, sahnede yarattığı yoğun atmosfer ve izleyiciyle kurduğu doğrudan bağ ile her konserini benzersiz bir deneyime dönüştürürken; bu 3 konserlik turne, yazın en güçlü uluslararası buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.