LPG düzenlemesi yerli firmaları yutar

Ekonomi Servisi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan LPG piyasasına yönelik düzenlemeye sert tepki gösterdi. Kanun teklifinin dağıtıcılar arası toptan satışa dair maddesini eleştiren Güzelmansur, “Bu düzenleme küçük ve orta ölçekli Anadolu firmalarını yok edecek, LPG fiyatlarını artıracak, enflasyonu tırmandıracaktır” dedi.

Düzenlemenin sektör temsilcilerinin görüşü alınmadan hazırlandığını belirten Güzelmansur, “Bu teklif Meclis’e bürokratlar tarafından hazırlandı. Vekillerden sadece el kaldırmaları bekleniyor. Oysa teklifin LPG tedarik zinciri üzerindeki etkileri değerlendirilmemiş, küçük firmaların zararı hesaplanmamış, fiyat artışları ve enflasyon üzerindeki olası etkiler göz ardı edilmiştir” dedi.

Türkiye’nin LPG ithalatını ağırlıklı olarak ABD, Cezayir ve Rusya’dan yaptığını hatırlatan Güzelmansur, bu pazarda büyük firmaların avantajlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Küçük ölçekli Anadolu firmaları bu dev firmalardan tedarik sağlıyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girerse bu küçük firmaların rekabet şansı kalmayacak.

Mevcut durumda Anadolu’daki firmalar LPG satışını 22-23 lira bandında gerçekleştiriyor. Aynı ürünü büyük şirketler 26 TL’ye satıyor. Küçük firmalar silinirse, halk daha yüksek fiyat ödeyecek. Bu durum sadece tüketiciye değil, ülke ekonomisine de zarar verecek. Siz enflasyonla mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz, bu nasıl mücadele?

Yasa gerekçesiyle yapılan uygulama birbiriyle çelişiyor. Bu teklif yalnızca büyük sermayenin çıkarına hizmet eder. Anadolu’daki firmaları ve halkı korumak için bu teklif derhal geri çekilmeli.”