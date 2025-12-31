Giriş / Abone Ol
LPG tüplerinde takip sistemi için süre uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, LPG tüplerinde takip sisteminin kurulması için dağıtıcılara 31 Aralık 2027’ye kadar süre tanındı; düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

Güncel
  31.12.2025 09:25
  • Giriş: 31.12.2025 09:25
  • Güncelleme: 31.12.2025 09:28
Kaynak: AA
LPG tüplerinde takip sistemi için süre uzatıldı
Fotoğraf: AA

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

