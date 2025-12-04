Giriş / Abone Ol
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir güncelleme daha yapıldı. Özellikle LPG’ye gelen 80 kuruşluk zam, araç sahiplerinin gündemine oturdu. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürerken benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Peki 4 Aralık 2025 itibarıyla büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte tüm detaylar…

BirBilgi
  • 04.12.2025 09:56
  • Giriş: 04.12.2025 09:56
  • Güncelleme: 04.12.2025 10:03
LPG'ye Zam! 4 Aralık 2025 Akaryakıt Fiyatları: Benzine, Motorine, LPG'ye Zam mı Geldi?

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmiyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, pompa fiyatlarına doğrudan yansırken özellikle LPG fiyatlarında yaşanan artış araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile birlikte “Benzine zam geldi mi?”, “Motorin fiyatları ne kadar?”, “LPG’ye zam mı geldi?” gibi sorular yeniden gündeme taşındı.

4 ARALIK 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve kur hareketliliği, benzin ve motorin gibi temel akaryakıt türlerinde fiyatların sık sık değişmesine neden oluyor. Son güncellemelerde benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmazken, LPG fiyatları 80 kuruş arttı.

Bu artışla birlikte otogaz kullanıcıları için maliyetlerde belirgin bir yükseliş yaşandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 Aralık 2025 itibarıyla geçerli güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

ÜrünFiyat (TL/Litre)
Benzin54.40 TL
Motorin55.08 TL
LPG28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

ÜrünFiyat (TL/Litre)
Benzin54.25 TL
Motorin54.93 TL
LPG27.88 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ÜrünFiyat (TL/Litre)
Benzin55.26 TL
Motorin56.11 TL
LPG28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

ÜrünFiyat (TL/Litre)
Benzin55.60 TL
Motorin56.45 TL
LPG28.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)

ŞehirBenzinMotorinLPG
İstanbul (Avrupa)54.40 TL/LT55.08 TL/LT28.51 TL/LT
İstanbul (Anadolu)54.25 TL/LT54.93 TL/LT27.88 TL/LT
Ankara55.26 TL/LT56.11 TL/LT28.40 TL/LT
İzmir55.60 TL/LT56.45 TL/LT28.33 TL/LT
Adana56.14 TL/LT57.00 TL/LT28.89 TL/LT
Adıyaman56.48 TL/LT57.35 TL/LT29.02 TL/LT
Afyon56.41 TL/LT57.37 TL/LT28.40 TL/LT
Ağrı56.67 TL/LT57.52 TL/LT29.52 TL/LT
Aksaray56.23 TL/LT57.09 TL/LT28.19 TL/LT
Amasya55.91 TL/LT56.74 TL/LT29.02 TL/LT
Antalya56.51 TL/LT57.47 TL/LT28.58 TL/LT
Ardahan56.38 TL/LT57.23 TL/LT29.32 TL/LT
Artvin56.18 TL/LT57.03 TL/LT29.82 TL/LT
Aydın55.83 TL/LT56.68 TL/LT28.47 TL/LT
Balıkesir55.91 TL/LT56.76 TL/LT27.98 TL/LT
Bartın55.63 TL/LT56.28 TL/LT27.98 TL/LT
Batman56.57 TL/LT57.48 TL/LT29.02 TL/LT
Bayburt56.08 TL/LT56.93 TL/LT29.12 TL/LT
Bilecik55.27 TL/LT55.92 TL/LT27.88 TL/LT
Bingöl56.63 TL/LT57.54 TL/LT29.27 TL/LT
Bitlis56.69 TL/LT57.60 TL/LT29.09 TL/LT
Bolu55.38 TL/LT56.03 TL/LT28.18 TL/LT
Burdur56.37 TL/LT57.33 TL/LT28.53 TL/LT
Bursa55.40 TL/LT56.05 TL/LT27.88 TL/LT
Çanakkale55.96 TL/LT56.81 TL/LT28.08 TL/LT
Çankırı55.68 TL/LT56.51 TL/LT28.58 TL/LT
Çorum55.92 TL/LT56.75 TL/LT28.52 TL/LT
Denizli56.07 TL/LT56.92 TL/LT28.25 TL/LT
Diyarbakır56.57 TL/LT57.48 TL/LT29.14 TL/LT
Düzce55.22 TL/LT55.87 TL/LT27.98 TL/LT
Edirne55.45 TL/LT56.32 TL/LT28.51 TL/LT
Elazığ56.69 TL/LT57.60 TL/LT28.69 TL/LT
Erzincan56.31 TL/LT57.16 TL/LT29.12 TL/LT
Erzurum56.37 TL/LT57.22 TL/LT28.92 TL/LT
Eskişehir55.61 TL/LT56.26 TL/LT27.98 TL/LT
Gaziantep56.28 TL/LT57.15 TL/LT28.59 TL/LT
Giresun56.12 TL/LT56.97 TL/LT29.02 TL/LT
Gümüşhane56.08 TL/LT56.93 TL/LT29.12 TL/LT
Hakkâri56.73 TL/LT57.64 TL/LT29.45 TL/LT
Hatay56.00 TL/LT56.87 TL/LT28.69 TL/LT
Iğdır56.68 TL/LT57.53 TL/LT29.52 TL/LT
Isparta56.41 TL/LT57.37 TL/LT28.48 TL/LT
Kahramanmaraş56.29 TL/LT57.16 TL/LT28.72 TL/LT
Karabük55.65 TL/LT56.30 TL/LT27.98 TL/LT
Karaman56.21 TL/LT57.07 TL/LT28.99 TL/LT
Kars56.39 TL/LT57.24 TL/LT29.42 TL/LT
Kastamonu56.01 TL/LT56.84 TL/LT29.08 TL/LT
Kayseri56.31 TL/LT57.17 TL/LT28.29 TL/LT
Kilis56.02 TL/LT56.89 TL/LT28.89 TL/LT
Kırıkkale55.58 TL/LT56.41 TL/LT28.20 TL/LT
Kırklareli55.42 TL/LT56.29 TL/LT28.51 TL/LT
Kırşehir55.62 TL/LT56.45 TL/LT28.30 TL/LT
Kocaeli54.76 TL/LT55.41 TL/LT27.68 TL/LT
Konya56.34 TL/LT57.31 TL/LT28.39 TL/LT
Kütahya56.24 TL/LT56.95 TL/LT28.48 TL/LT
Malatya56.49 TL/LT57.36 TL/LT29.05 TL/LT
Manisa55.67 TL/LT56.52 TL/LT28.38 TL/LT
Mardin56.62 TL/LT57.53 TL/LT29.02 TL/LT
Mersin56.14 TL/LT57.00 TL/LT29.19 TL/LT
Muğla56.09 TL/LT56.94 TL/LT28.38 TL/LT
Muş56.65 TL/LT57.56 TL/LT29.36 TL/LT
Nevşehir56.21 TL/LT57.07 TL/LT28.39 TL/LT
Niğde56.15 TL/LT57.01 TL/LT28.19 TL/LT
Ordu55.92 TL/LT56.75 TL/LT28.62 TL/LT
Osmaniye56.01 TL/LT56.88 TL/LT29.02 TL/LT
Rize56.06 TL/LT56.91 TL/LT29.12 TL/LT
Sakarya55.06 TL/LT55.71 TL/LT27.78 TL/LT
Samsun55.90 TL/LT56.73 TL/LT28.62 TL/LT
Şanlıurfa56.47 TL/LT57.34 TL/LT28.99 TL/LT
Siirt56.61 TL/LT57.52 TL/LT29.22 TL/LT
Sinop55.96 TL/LT56.79 TL/LT29.12 TL/LT
Şırnak56.70 TL/LT57.61 TL/LT29.23 TL/LT
Sivas56.27 TL/LT57.10 TL/LT28.92 TL/LT
Tekirdağ55.03 TL/LT55.90 TL/LT28.31 TL/LT
Tokat55.97 TL/LT56.80 TL/LT29.12 TL/LT
Trabzon56.05 TL/LT56.90 TL/LT28.72 TL/LT
Tunceli56.64 TL/LT57.55 TL/LT29.49 TL/LT
Uşak56.10 TL/LT56.95 TL/LT28.47 TL/LT
Van56.67 TL/LT57.52 TL/LT28.89 TL/LT
Yalova55.08 TL/LT55.73 TL/LT27.78 TL/LT
Yozgat55.96 TL/LT56.79 TL/LT28.50 TL/LT
Zonguldak55.59 TL/LT56.24 TL/LT28.38 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, petrol fiyatı, uluslararası piyasa koşulları ve vergiler gibi birçok etkene bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda sık sık değişim yaşanması olağan hale geliyor.

Fiyatlar Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken:

  • Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanır,
  • Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenir,
  • Son olarak KDV eklenerek pompa satış fiyatı oluşturulur.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru dikkate alınarak belirlenir.

4 Aralık 2025’te LPG’ye zam geldi mi?

Evet. LPG fiyatı 80 kuruş arttı.

Benzin fiyatlarında değişiklik var mı?

Hayır. 4 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında değişiklik bulunmuyor.

Motorin fiyatlarında artış ya da indirim oldu mu?

Hayır. Motorin fiyatlarında son güncellemede herhangi bir değişiklik olmadı.

En ucuz akaryakıt hangi şehirde?

Genellikle İstanbul Anadolu Yakası fiyatları diğer bölgelere kıyasla bir miktar daha düşük seviyededir.

Akaryakıt fiyatları neden sık sık değişiyor?

Döviz kuru, petrol fiyatları ve uluslararası piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlar düzenli olarak güncellenir.

