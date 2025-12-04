LPG'ye Zam! 4 Aralık 2025 Akaryakıt Fiyatları: Benzine, Motorine, LPG'ye Zam mı Geldi?

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmiyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, pompa fiyatlarına doğrudan yansırken özellikle LPG fiyatlarında yaşanan artış araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 4 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile birlikte “Benzine zam geldi mi?”, “Motorin fiyatları ne kadar?”, “LPG’ye zam mı geldi?” gibi sorular yeniden gündeme taşındı.

4 ARALIK 2025 AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve kur hareketliliği, benzin ve motorin gibi temel akaryakıt türlerinde fiyatların sık sık değişmesine neden oluyor. Son güncellemelerde benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmazken, LPG fiyatları 80 kuruş arttı.

Bu artışla birlikte otogaz kullanıcıları için maliyetlerde belirgin bir yükseliş yaşandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 4 Aralık 2025 itibarıyla geçerli güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Ürün Fiyat (TL/Litre) Benzin 54.40 TL Motorin 55.08 TL LPG 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Ürün Fiyat (TL/Litre) Benzin 54.25 TL Motorin 54.93 TL LPG 27.88 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ürün Fiyat (TL/Litre) Benzin 55.26 TL Motorin 56.11 TL LPG 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Ürün Fiyat (TL/Litre) Benzin 55.60 TL Motorin 56.45 TL LPG 28.33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)

Şehir Benzin Motorin LPG İstanbul (Avrupa) 54.40 TL/LT 55.08 TL/LT 28.51 TL/LT İstanbul (Anadolu) 54.25 TL/LT 54.93 TL/LT 27.88 TL/LT Ankara 55.26 TL/LT 56.11 TL/LT 28.40 TL/LT İzmir 55.60 TL/LT 56.45 TL/LT 28.33 TL/LT Adana 56.14 TL/LT 57.00 TL/LT 28.89 TL/LT Adıyaman 56.48 TL/LT 57.35 TL/LT 29.02 TL/LT Afyon 56.41 TL/LT 57.37 TL/LT 28.40 TL/LT Ağrı 56.67 TL/LT 57.52 TL/LT 29.52 TL/LT Aksaray 56.23 TL/LT 57.09 TL/LT 28.19 TL/LT Amasya 55.91 TL/LT 56.74 TL/LT 29.02 TL/LT Antalya 56.51 TL/LT 57.47 TL/LT 28.58 TL/LT Ardahan 56.38 TL/LT 57.23 TL/LT 29.32 TL/LT Artvin 56.18 TL/LT 57.03 TL/LT 29.82 TL/LT Aydın 55.83 TL/LT 56.68 TL/LT 28.47 TL/LT Balıkesir 55.91 TL/LT 56.76 TL/LT 27.98 TL/LT Bartın 55.63 TL/LT 56.28 TL/LT 27.98 TL/LT Batman 56.57 TL/LT 57.48 TL/LT 29.02 TL/LT Bayburt 56.08 TL/LT 56.93 TL/LT 29.12 TL/LT Bilecik 55.27 TL/LT 55.92 TL/LT 27.88 TL/LT Bingöl 56.63 TL/LT 57.54 TL/LT 29.27 TL/LT Bitlis 56.69 TL/LT 57.60 TL/LT 29.09 TL/LT Bolu 55.38 TL/LT 56.03 TL/LT 28.18 TL/LT Burdur 56.37 TL/LT 57.33 TL/LT 28.53 TL/LT Bursa 55.40 TL/LT 56.05 TL/LT 27.88 TL/LT Çanakkale 55.96 TL/LT 56.81 TL/LT 28.08 TL/LT Çankırı 55.68 TL/LT 56.51 TL/LT 28.58 TL/LT Çorum 55.92 TL/LT 56.75 TL/LT 28.52 TL/LT Denizli 56.07 TL/LT 56.92 TL/LT 28.25 TL/LT Diyarbakır 56.57 TL/LT 57.48 TL/LT 29.14 TL/LT Düzce 55.22 TL/LT 55.87 TL/LT 27.98 TL/LT Edirne 55.45 TL/LT 56.32 TL/LT 28.51 TL/LT Elazığ 56.69 TL/LT 57.60 TL/LT 28.69 TL/LT Erzincan 56.31 TL/LT 57.16 TL/LT 29.12 TL/LT Erzurum 56.37 TL/LT 57.22 TL/LT 28.92 TL/LT Eskişehir 55.61 TL/LT 56.26 TL/LT 27.98 TL/LT Gaziantep 56.28 TL/LT 57.15 TL/LT 28.59 TL/LT Giresun 56.12 TL/LT 56.97 TL/LT 29.02 TL/LT Gümüşhane 56.08 TL/LT 56.93 TL/LT 29.12 TL/LT Hakkâri 56.73 TL/LT 57.64 TL/LT 29.45 TL/LT Hatay 56.00 TL/LT 56.87 TL/LT 28.69 TL/LT Iğdır 56.68 TL/LT 57.53 TL/LT 29.52 TL/LT Isparta 56.41 TL/LT 57.37 TL/LT 28.48 TL/LT Kahramanmaraş 56.29 TL/LT 57.16 TL/LT 28.72 TL/LT Karabük 55.65 TL/LT 56.30 TL/LT 27.98 TL/LT Karaman 56.21 TL/LT 57.07 TL/LT 28.99 TL/LT Kars 56.39 TL/LT 57.24 TL/LT 29.42 TL/LT Kastamonu 56.01 TL/LT 56.84 TL/LT 29.08 TL/LT Kayseri 56.31 TL/LT 57.17 TL/LT 28.29 TL/LT Kilis 56.02 TL/LT 56.89 TL/LT 28.89 TL/LT Kırıkkale 55.58 TL/LT 56.41 TL/LT 28.20 TL/LT Kırklareli 55.42 TL/LT 56.29 TL/LT 28.51 TL/LT Kırşehir 55.62 TL/LT 56.45 TL/LT 28.30 TL/LT Kocaeli 54.76 TL/LT 55.41 TL/LT 27.68 TL/LT Konya 56.34 TL/LT 57.31 TL/LT 28.39 TL/LT Kütahya 56.24 TL/LT 56.95 TL/LT 28.48 TL/LT Malatya 56.49 TL/LT 57.36 TL/LT 29.05 TL/LT Manisa 55.67 TL/LT 56.52 TL/LT 28.38 TL/LT Mardin 56.62 TL/LT 57.53 TL/LT 29.02 TL/LT Mersin 56.14 TL/LT 57.00 TL/LT 29.19 TL/LT Muğla 56.09 TL/LT 56.94 TL/LT 28.38 TL/LT Muş 56.65 TL/LT 57.56 TL/LT 29.36 TL/LT Nevşehir 56.21 TL/LT 57.07 TL/LT 28.39 TL/LT Niğde 56.15 TL/LT 57.01 TL/LT 28.19 TL/LT Ordu 55.92 TL/LT 56.75 TL/LT 28.62 TL/LT Osmaniye 56.01 TL/LT 56.88 TL/LT 29.02 TL/LT Rize 56.06 TL/LT 56.91 TL/LT 29.12 TL/LT Sakarya 55.06 TL/LT 55.71 TL/LT 27.78 TL/LT Samsun 55.90 TL/LT 56.73 TL/LT 28.62 TL/LT Şanlıurfa 56.47 TL/LT 57.34 TL/LT 28.99 TL/LT Siirt 56.61 TL/LT 57.52 TL/LT 29.22 TL/LT Sinop 55.96 TL/LT 56.79 TL/LT 29.12 TL/LT Şırnak 56.70 TL/LT 57.61 TL/LT 29.23 TL/LT Sivas 56.27 TL/LT 57.10 TL/LT 28.92 TL/LT Tekirdağ 55.03 TL/LT 55.90 TL/LT 28.31 TL/LT Tokat 55.97 TL/LT 56.80 TL/LT 29.12 TL/LT Trabzon 56.05 TL/LT 56.90 TL/LT 28.72 TL/LT Tunceli 56.64 TL/LT 57.55 TL/LT 29.49 TL/LT Uşak 56.10 TL/LT 56.95 TL/LT 28.47 TL/LT Van 56.67 TL/LT 57.52 TL/LT 28.89 TL/LT Yalova 55.08 TL/LT 55.73 TL/LT 27.78 TL/LT Yozgat 55.96 TL/LT 56.79 TL/LT 28.50 TL/LT Zonguldak 55.59 TL/LT 56.24 TL/LT 28.38 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; döviz kuru, petrol fiyatı, uluslararası piyasa koşulları ve vergiler gibi birçok etkene bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda sık sık değişim yaşanması olağan hale geliyor.

Fiyatlar Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken:

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanır,

Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenir,

Son olarak KDV eklenerek pompa satış fiyatı oluşturulur.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru dikkate alınarak belirlenir.

4 Aralık 2025’te LPG’ye zam geldi mi?

Evet. LPG fiyatı 80 kuruş arttı.

Benzin fiyatlarında değişiklik var mı?

Hayır. 4 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında değişiklik bulunmuyor.

Motorin fiyatlarında artış ya da indirim oldu mu?

Hayır. Motorin fiyatlarında son güncellemede herhangi bir değişiklik olmadı.

En ucuz akaryakıt hangi şehirde?

Genellikle İstanbul Anadolu Yakası fiyatları diğer bölgelere kıyasla bir miktar daha düşük seviyededir.

Akaryakıt fiyatları neden sık sık değişiyor?

Döviz kuru, petrol fiyatları ve uluslararası piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlar düzenli olarak güncellenir.