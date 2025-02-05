LPG'ye zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Otogazın litre satış fiyatına 1 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıdı.
LPG (otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Habertürk'ün haberine göre; gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 10 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.
5 Şubat 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.31 TL
Motorin litre fiyatı: 46.45 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.34 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.19 TL
Motorin litre fiyatı: 47.50 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL