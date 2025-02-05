LPG'ye zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

LPG (otogaz) grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Habertürk'ün haberine göre; gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatında 1 lira 10 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

5 Şubat 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL