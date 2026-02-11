Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

LPG'ye zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya paralel olarak akaryakıt fiyatlarında değişim sürerken, LPG’nin litre fiyatına 11 Şubat itibarıyla 20 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları 55–59 TL aralığında seyrederken, LPG fiyatları yaklaşık 30 TL seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 11.02.2026 08:57
  • Giriş: 11.02.2026 08:57
  • Güncelleme: 11.02.2026 09:00
LPG'ye zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

11 Şubat Çarşamba LPG'nin litre fiyatına 20 kuruşluk artış yapıldı.

Akaryakıtta güncel fiyatlar (litre) şöyle değişti:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 55.47 TL
Motorin: 57.74 TL
LPG: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 55.30 TL
Motorin: 57.57 TL
LPG: 29.69 TL

ANKARA

Benzin: 56.39 TL
Motorin: 58.86 TL
LPG: 30.17 TL

İZMİR

Benzin: 56.68 TL
Motorin: 59.13 TL
LPG: 30.09 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BirGün'e Abone Ol