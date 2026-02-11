LPG'ye zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya paralel olarak akaryakıt fiyatlarında değişim sürerken, LPG’nin litre fiyatına 11 Şubat itibarıyla 20 kuruş zam yapıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları 55–59 TL aralığında seyrederken, LPG fiyatları yaklaşık 30 TL seviyesinde bulunuyor.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
11 Şubat Çarşamba LPG'nin litre fiyatına 20 kuruşluk artış yapıldı.
Akaryakıtta güncel fiyatlar (litre) şöyle değişti:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 55.47 TL
Motorin: 57.74 TL
LPG: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 55.30 TL
Motorin: 57.57 TL
LPG: 29.69 TL
ANKARA
Benzin: 56.39 TL
Motorin: 58.86 TL
LPG: 30.17 TL
İZMİR
Benzin: 56.68 TL
Motorin: 59.13 TL
LPG: 30.09 TL
***
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.