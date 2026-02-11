LPG'ye zam geldi: Fiyatlar, pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

11 Şubat Çarşamba LPG'nin litre fiyatına 20 kuruşluk artış yapıldı.

Akaryakıtta güncel fiyatlar (litre) şöyle değişti:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 55.47 TL

Motorin: 57.74 TL

LPG: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 55.30 TL

Motorin: 57.57 TL

LPG: 29.69 TL

ANKARA

Benzin: 56.39 TL

Motorin: 58.86 TL

LPG: 30.17 TL

İZMİR

Benzin: 56.68 TL

Motorin: 59.13 TL

LPG: 30.09 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.