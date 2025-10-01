LPG'ye zam geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Son güncellemeyle birlikte şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları da şöyle:

İstanbul’da Avrupa yakasında benzinin litresi 53,19 TL, motorinin litresi 54,46 TL, LPG’nin litresi ise 26,51 TL’den satılıyor.

Anadolu yakasında fiyatlar benzin için 53,03 TL, motorin için 54,31 TL, LPG için ise 25,88 TL seviyesinde.

Ankara’da benzin 54,02 TL, motorin 55,45 TL, LPG ise 26,40 TL’den;

İzmir’de ise benzin 54,35 TL, motorin 55,76 TL, LPG 26,33 TL’den satışa sunuluyor.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.