Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

LPG'ye zam yolda

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. LPG grubuna 4 Eylül itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi
  • 03.09.2024 13:46
  • Giriş: 03.09.2024 13:46
  • Güncelleme: 03.09.2024 13:50
LPG'ye zam yolda
Fotoğraf: Depophotos

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma da sürüyor.

NTV'de yer alan habere göre, otogaz grubunda 4 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

BirGün'e Abone Ol