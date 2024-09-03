LPG'ye zam yolda

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma da sürüyor.



NTV'de yer alan habere göre, otogaz grubunda 4 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor