LPG yüklü tanker şarampole devrildi

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde seyir halindeki LPG yüklü tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kaza, Denizli’nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen LPG yüklü tanker direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Serinhisar, Yeşilyuva, Acıpayam ve Cankurtaran itfaiye ekipleri tarafından tankerde mahsur kalan 1 kişi kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi. LPG yüklü tankerin ise gaz kaçağı, yetkiler ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.