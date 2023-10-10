LPG’li otomobil yangında küle döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde park halindeki LPG’li otomobil, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahale etmesi faciayı önledi.

Kuşadası’na bağlı Cumhuriyet Mahallesi Minare Sokak’ta park halindeki bir otomobilden bugün 13.30 sıralarında bir anda alevler yükselmeye başladı.

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye erleri, LPG’li olduğu öğrenilen otomobili kısa sürede söndürdü.

Elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangında küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olan yangında, itfaiye ekiplerinin alevlere zamanında müdahale etmesi bir faciayı önledi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.